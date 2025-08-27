¿Qué ha pasado con la flota aérea de la Fuerza Pública? Este es el balance

Colombia

El panorama de las capacidades aéreas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional atraviesa un momento complejo desde el año 2024 en Colombia.

La combinación de factores externos como la guerra en Ucrania, que dificulta el suministro de repuestos, y el distanciamiento diplomático con Israel, junto a problemas internos de contratación y mantenimiento, ha generado un deterioro en cuestión de la operatividad de la flota de seguridad aérea.

A inicios de 2025, la crisis se hizo evidente en el Catatumbo, donde una emergencia humanitaria tuvo que enfrentarse con apenas 5 helicópteros Mi17 del Ejército en operación, de 19 disponibles.

El panorama ha mejorado levemente: hoy ya son 8 las aeronaves activas, tras la entrada a mantenimiento de 6 unidades en mayo, de las cuales 3 siguen varadas en Tolemaida por falta de repuestos.

Según el general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército, afirmó que: “La contratación es bastante compleja porque es una contratación internacional, tienen que mover repuestos, una contratación internacional, tienen que mover componentes de los helicópteros entre países y todos los procesos aduaneros y de, pues, para el transporte de estos elementos le añaden un poco de tiempo".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el contrato por 132 mil millones de pesos con una empresa estadounidense permitirá cerrar el año con 11 helicópteros listos para operar.

En paralelo, el Ejército retiró del servicio sus tres aviones Casa donados por España en 2003. Por obsolescencia, ya no pueden volar más y hasta ahora no hay una respuesta oficial sobre cómo serán reemplazados.

El futuro de los K-fir y la compra de los Gripen

Uno de los puntos más sensibles está en los K-fir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que ya superaron su vida útil y se encuentran en proceso de retiro.

El Gobierno anunció que serían sustituidos por hasta 16 aviones de superioridad aérea Gripen, fabricados por la empresa sueca Saab.

Aunque ya se mostró el primer avión con insignias colombianas, el contrato aún no se ha firmado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la negociación se cerrará en septiembre y que el presupuesto para la compra ya está asegurado.

La flota aérea de la Policía tras el ataque en Amalfi

La Policía Nacional cuenta con 125 aeronaves, 89 propias y 37 en préstamo. Entre estas últimas están los 22 helicópteros de apoyo estadounidense para operaciones antinarcóticos, de los cuales uno resultó destruido la semana pasada en un ataque con campo minado en Amalfi, Antioquia, dejando la cifra en 21.

La flota se estabilizó luego de que Estados Unidos levantara la restricción que mantuvo 14 helicópteros en tierra a principios de año.

Actualmente, el 44 % de los equipos están en mantenimiento preventivo, lo que refleja un panorama relativamente más favorable para la institución frente a la crisis del Ejército.

Antidrones: la nueva apuesta de defensa en Colombia

El desafío más urgente, sin embargo, no está en los helicópteros ni en los aviones, sino en la defensa contra drones y aeronaves no tripuladas, que han demostrado su capacidad de afectar operaciones en regiones críticas como el Cauca y Antioquia.

El Ministerio de Defensa anunció la compra de uno de los sistemas antidrones más avanzados del mundo, adquirido a la empresa estadounidense Dedrone Tactical por 25 millones de dólares.

Estos equipos dotarán al Ejército y a la Fuerza Aeroespacial, aunque su entrega se ha visto demorada por trámites diplomáticos y permisos de exportación, y estarán disponibles solo en algunas bases estratégicas.