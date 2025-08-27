Promigas y Surtigas acuerdan con Petromil la construcción de un nuevo proyecto solar fotovoltaico

Cartagena

Promigas, con el apoyo de su filial Surtigas, suscribieron un acuerdo con el Grupo Petromil para adelantar juntos un nuevo proyecto que contempla sistemas solares fotovoltaicos que brindarán energía renovable a diferentes plantas de almacenamiento de combustibles de Petromil en el territorio nacional y en algunos puntos de servicio al público, con el objetivo de sustituir parcialmente el consumo de energía convencional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“En Surtigas estamos convencidos que las energías renovables y fotovoltaicas son el mejor complemento al gas natural para la transición energética. A través de estas nuevas tecnologías hemos podido desarrollar proyectos con tarifas de energía más competitivas para las industrias y hemos evitado la emisión de miles de toneladas de CO2 al ambiente”, expresó Santiago Mejía, Gerente General de Surtigas.

El proyecto tendrá una capacidad instalada de 1,4 MWp y contará con 1.860 paneles instalados en piso y 433 paneles instalados en techo. Así mismo, el proyecto evitará la emisión aproximada de 1.017 toneladas de CO2 al año, equivalentes a la capacidad de absorción de 44 hectáreas de bosque.

Por su parte, Fernando Ardila, presidente del grupo empresarial Petromil afirma que, para la compañía el inicio de estos proyectos representa un paso estratégico en la transición energética en su matriz de consumo de energía en plantas inicialmente. A su vez depositamos la confianza en Promigas y Surtigas como un aliado importante para el inicio de este proyecto que construye país, alivia la infraestructura energética nacional y contribuye con la mejora ambiental reduciendo la Huella de carbono en el mundo.

Promigas y Surtigas han podido brindar soluciones integrales y competitivas a los clientes actuales y potenciales a nivel de la industria y el comercio, en estos proyectos de energía solar que cada vez más son importantes en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.

Diego Perez, vicepresidente de Soluciones Energéticas de Promigas, agregó que “Promigas de la mano de sus filiales Surtigas, CEO, Promisol y GdO están comprometidos en satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes a través de soluciones a la medida, vanguardistas y de baja intensidad de carbono, brindándoles una experiencia superior de servicio a precios competitivos”.

Este contrato se firma en un evento protocolario al cual asistieron Diego Pérez Morales, vicepresidente de Soluciones Energéticas de Promigas; Fernando Ardila, presidente del Grupo Petromil y Santiago Mejía, Gerente General de Surtigas; acompañados de los equipos que estarán a cargo de llevar a cabo el proyecto.