Personero de Montería alerta muerte de tres pacientes esperando remisión médica

Luego de visitas de seguimiento al Hospital San Jerónimo, Clínica Zayma y otras instituciones médicas de la ciudad, la Personería de Montería, evidenció una grave crisis en la atención en salud y denunció que pacientes hospitalizados continúan a la espera de remisiones y procedimientos urgentes que no han sido autorizados por las EPS.

Según el personero local, Luis Gabriel Degiovanni, en los últimos días, tres pacientes fallecieron mientras esperaban una aceptación en clínicas de mayor complejidad, sin recibir la atención especializada que requerían.

Detalló que, actualmente, persisten múltiples casos pendientes de remisión:

•Hospital San Jerónimo: 15 pacientes afiliados a Nueva EPS y 2 a Coosalud, con necesidades en oncología, cirugía cardiovascular, electrofisiología, hematología, perinatología, entre otras.

•Clínica Zayma: 5 pacientes de Nueva EPS a la espera de cirugías y manejo especializado en unidades de crónicos.

“Esta situación se debe, en gran medida, a la suspensión de servicios por parte de clínicas que no han recibido pagos de las EPS, lo que pone en riesgo la vida y la dignidad de los usuarios”, precisó.

La Personería de Montería hizo un llamado urgente a las EPS involucradas (Nueva EPS, Coosalud y Cajacopi), así como a la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y demás autoridades, para que adopten medidas inmediatas que garanticen la atención médica especializada que requieren los pacientes.