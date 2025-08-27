Nuevo golpe al narcotráfico: en Cartagena cayó cargamento de cocaína camuflado en carbón

La Policía Nacional, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, a través de la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, logró la incautación de 743 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que se encontraban ocultos en un contenedor con mercancía (carbón), el cual pretendía ser enviado hacia Valencia – España.

Gracias a la pericia de los uniformados y al uso de medios tecnológicos, se generó una alerta sobre la posible contaminación del cargamento con sustancias estupefacientes; el alijo pertenecía al Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”.

Con este resultado se afecta de manera significativa la estructura financiera de esta organización criminal, en más de 22.8 millones de euros y se evitó la comercialización en más de 1.8 millones de dosis.

“La Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso con la seguridad nacional e internacional, trabajando continuamente para combatir el crimen organizado en todos los niveles, logrando así en lo corrido del año la incautación de 331 toneladas de clorhidrato cocaína”, dijo el Coronel Luis Fernando Serna Zapata, Director de Antinarcóticos (E).