Expectativa en el encuentro de la Corte Suprema de Justicia por la llegada del presidente Petro

En la ciudad de Villavicencio, Meta se dan cita destacados juristas, magistrados, jueces y funcionarios de la Rama Judicial para el encuentro de la jurisdicción Ordinaria “Justicia para Todos”.

En el marco del evento, el magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, indicó que es una oportunidad para debatir como este pilar fundamental atraviesa la vida de cada uno de los ciudadanos.

“La idea es que todos los ciudadanos, desde nuestro trabajo, desde nuestras actitudes, desde nuestras actividades, desde nuestra vida, realizamos actos de justicia permanentes, todos los días. De manera que la rama judicial quede dispuesta únicamente para resolver aquellos exclusivos conflictos donde definitivamente los ciudadanos no puedan resolver. Todos los ciudadanos debemos ser justicia”, indicó el presidente Tejeiro.

Asimismo, Tejeiro indicó que el presidente Petro confirmó su asistencia a este encuentro, el más importante de la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, aseguró que es un espacio en el que se demostrará la armonía de las ramas del poder público.

“Y el presidente asiste y nosotros queremos que asista en virtud de la necesaria armonía y la colaboración armónica que debe haber entre las varias instituciones del Estado, entre las ramas del poder, que deben lograr entre todas obtener, obtener cada día un país mejor para todas y para todos”, dijo Tejeiro.

Asimismo, Tejeiro espera que esa conversación sea una oportunidad “de conversar, de lograr colaboración armónica, de avanzar en búsqueda de lo mejor para el Estado, para la sociedad y para los ciudadanos”.