Este año en Magangué- Bolívar policía ha recuperado 20 motocicletas robadas

La Policía Nacional en Bolívar está combatiendo el flagelo de robo de automotores que tanto agobia a los bolivarenses, implementando estrategias integrales para la contención y reducción de este delito en todo el departamento.

Es así que en lo corrido del año, en el municipio de Magangué, se han recuperado 20 motocicletas, lo que representa un incremento del 25% en comparación con el año anterior, equivalente a un promedio de 4 motocicletas recuperadas en el mismo periodo.

En el marco de la estrategia integral para la contención y reducción del hurto de motocicletas, la Policía Nacional logró la recuperación de 3 motocicletas en los últimos días, en operativos realizados principalmente en el casco urbano de Magangué.

Gracias a labores de control y verificación desarrolladas por patrullas de vigilancia y la seccional de Investigación Criminal con el técnico en automotores en talleres, parqueaderos y vías públicas de Magangué, se logró la recuperación de 3 motocicletas de diferentes marcas y estilos.

Durante la verificación de antecedentes y denuncias, se estableció que las motocicletas habían sido hurtadas en zonas urbanas y rurales de los departamentos de Atlántico, Sucre, Magdalena y Cesar.

Las principales modalidades de hurto identificadas fueron: factor oportunidad (motos sin medidas de seguridad), halado y atraco, empleando armas de fuego o armas blancas.

Estas acciones permiten a los investigadores recopilar valioso material probatorio para avanzar en los procesos judiciales contra estructuras criminales dedicadas a este delito, lo cual facilitará su judicialización y puesta a disposición de las autoridades competentes.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento de Policía Bolívar, destacó que en lo corrido del año se han recuperado 20 motocicletas en Magangué, lo que representa un incremento del 25 % en comparación con el año anterior. Además, se han capturado 6 personas por el delito de receptación.

“Continuamos desplegando operativos de control e investigación para contrarrestar este flagelo. Invitamos a la ciudadanía a adoptar medidas de autoprotección y a denunciar cualquier hecho sospechoso. La seguridad es un compromiso de todos”, manifestó el alto oficial.

Recomendaciones para evitar el hurto de motocicletas:

* Utilice siempre dispositivos de seguridad adicionales, como candados de disco, GPS, cadenas y alarmas, incluso en parqueaderos cerrados.

* Evite dejar la motocicleta encendida o con las llaves puestas, aunque sea por un corto momento.

* Estacione en lugares iluminados y preferiblemente vigilados o con cámaras de seguridad.

* Grabe o marque partes de su motocicleta con datos personales para facilitar su identificación en caso de pérdida o robo.

* Denuncie inmediatamente cualquier hecho sospechoso a la línea 123 o al cuadrante de policía más cercano.