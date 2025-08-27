Escritor cartagenero Gustavo Devoz lanza novela “Los Espectros del Hotel”

Este jueves 28 de agosto se realizará el lanzamiento de la segunda novela del escritor cartagenero, Gustavo Devoz, titulada “Los Espectros del Hotel” de género paranormal basada en hechos reales, novela que ya cuenta con un premio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena antes de su lanzamiento.

La historia cuenta una serie de hechos inverosímiles que se presentan en un hotel que funciona en una vieja edificación del siglo XVII. Los sucesos son percibidos por huéspedes, visitantes y empleados del centro de alojamiento de lujo.

Se presentan una serie de apariciones de la mujer de rojo, del hombre del fular, de la religiosa de la mirada penetrante, de las monjitas asomadas en la puerta de la capilla, entre otros personajes. Cada capítulo es una historia completa de cada acontecimiento.

El hilo conductor de la novela son los increíbles hechos que le suceden a los incautos que caen en las redes de estos espectros del hotel.

Esta novela, que su lanzamiento será este jueves a las 6:30 p.m. en el salón Salón Eréndida del Claustro de la Merced en Cartagena, también cuenta con datos y contextos históricos reales de la época.

Su primera novela “El Silencio de la Escafandra” es de género policiaco y también fue premiada por el IPCC

Este evento es un buen plan para quienes les gusta la literatura y las historias paranormales, no te lo pierdas.