En San Jacinto- Bolívar, hombre fue condenado por robar y asesinar a un docente
El responsable deberá pagar 36 años de prisión
El material probatorio recaudado por un fiscal de la Seccional Bolívar permitió que un juez de conocimiento de Cartagena condenara a 36 años de prisión a Jorge Enrique Arnedo Julio, responsable de asesinar al rector de un colegio en el municipio de San Jacinto.
Los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2024 en la residencia de la víctima, en el barrio Centro, donde el cuerpo del docente fue hallado atado de pies y manos.
El dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que su deceso se produjo por asfixia.
La Fiscalía demostró que el condenado fue el autor material del crimen y quien hurtó las joyas que estaban en el lugar, además de un computador y otros artículos avaluados en cerca de 20 millones de pesos.
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron al agresor en una diligencia de allanamiento realizada en mayo de 2024, en una vivienda de un conjunto residencial de Cartagena.
El procesado se encuentra recluido en un centro carcelario por los delitos de homicidio y hurto, ambas conductas agravadas. Esta decisión fue apelada por la defensa del sentenciado.