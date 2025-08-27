En Cartagena policía incautó cargamento de marihuana: hay un capturado

La Policía Nacional en Cartagena lidera una ofensiva contra el tráfico local de sustancias estupefacientes, donde se logra la captura de un presunto distribuidor de estupefacientes en el sur de la ciudad.

En controles y registros desplegados por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, a la altura de la vía la Cordialidad, fue interceptado un vehículo, encontrando en su interior un costal con varios paquetes de marihuana. En total, 12 paquetes rectangulares fueron incautados, para un peso neto de 6 kilos, avaluados en más de 20 millones de pesos.

Durante el operativo, un sujeto conocido como ‘el Grego’, fue capturado por el delito de tráfico de estupefacientes, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Con esta incautación se evita la distribución y comercialización de más de 10 mil dosis de estupefacientes.

Al parecer, esta persona era la encargada de la distribución de los alucinógenos a los distintos puntos fijos de expendios en el sur de la ciudad.

Los estupefacientes decomisados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1.979 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 566 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.