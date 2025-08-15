Fuerzas Militares descartan presencia de buques estadounidenses en aguas colombianas del Caribe

El comandante de la Armada de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Colombia

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, aseguró que no existe información oficial sobre la presencia de buques de la Armada de Estados Unidos o de otras fuerzas extranjeras en jurisdicción marítima de Colombia, en el marco de operaciones contra el narcotráfico.

“Oficialmente no tenemos conocimiento de presencia de buques de la Armada de Estados Unidos”.

Indicó el almirante Cubides que el mar Caribe es un territorio de 2,7 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales Colombia tiene poco más de 528.000.

Aprovechó para explicar que la zona económica exclusiva de Colombia se extiende hasta las 200 millas náuticas y que en esas aguas internacionales cualquier nación puede navegar, siempre y cuando no ingrese a las 12 millas del mar territorial colombiano.

“No tenemos presencia ni conocimiento de buques en las aguas colombianas del Caribe, en el área norte de Sudamérica”, afirmó el comandante de las fuerzas militares.

Aseguró que no se ha detectado ni por inteligencia ni por acuerdos binacionales, el desplazamiento naval extranjero que viole la soberanía marítima nacional.