Dos presuntos extorsionistas capturados con arma de fuego y panfletos en Villanueva, Bolívar

En un operativo interinstitucional, entre la Policía Nacional a través de su grupo Gaula, patrullas de vigilancia, Gaula Militar y bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, capturaron a William José Puello Mesino, alias “Cuchilla”, y a Oscar Javier Quintana Cárdenas, alias “Pambé”, en el corregimiento de Zipacoa del municipio de Villanueva.

Los sujetos, que presuntamente se dedicaban a extorsionar a comerciantes, fueron interceptados mientras se daban a la fuga en una motocicleta.

Al momento de la captura, dicen las autoridades que portaban un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 12 cartuchos y panfletos extorsivos a nombre de un grupo de delincuencia común. Alias “Pambe” tiene anotaciones judiciales por extorsión y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Los detenidos, el arma de fuego y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego y extorsión. En las próximas horas un juez de la república le definirá su situación judicial.

La Policía Nacional invita a los comerciantes del norte de Bolívar a denunciar cualquier presencia sospechosa de individuos en motocicleta con panfletos extorsivos. ¡Yo No Pago, Yo Denuncio!

En Bolívar, en lo corrido del año, se han capturado 22 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.

La Policía Nacional en Bolívar intensifica su servicio volcado a las calles, más cercano al ciudadano, solicitando la colaboración de la comunidad, ante cualquier hecho de personas sospechosas, denunciando a la línea de emergencia 123, o al celular- 3178965465, bajo absoluta reserva y confidencialidad.