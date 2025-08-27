Admiten demanda que busca “muerte política” de María José y María del Mar Pizarro por ser hermanas

JUSTICIA

El Consejo de Estado admitió para su estudio una solicitud de pérdida de investidura que busca la muerte política de la precandidata presidencial y senadora María José Pizarro y de la representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro elegidas para los periodos 2022- 2026.

De acuerdo con la demandante, Nidia Esperanza Márquez Monroy, las congresistas habrían incurrido en una inhabilidad para ocupar dichos cargos públicos por sus lazos familires.

“Las señoras María del Mar Pizarro García y María José Pizarro Rodríguez son hermanas al ser hijas del señor Carlos Pizarro Leongomez (QEPD) y «“se inscribieron por el mismo partido” para la elección de miembros de Corporaciones Públicas, es decir, para las Elecciones Parlamentarias, realizadas en la misma fecha, esto es el 13 del mes de Marzo del año 2022″, indicó la demandante.

En ese sentido, la demanda indica que habrían incurrido en la causal de inelegibilidad descrita en el numeral 6.° del artículo 179 de la Constitución Política de Colombia consistente en:

“Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha”, dice la norma.