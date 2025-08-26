Toca prohíbe circulación de motocicletas modificadas por ruidos excesivos

Toca

El alcalde de Toca, Germán Alonso Becerra, anunció la expedición de un decreto que prohíbe la circulación de motocicletas modificadas que generen ruidos excesivos en el municipio, en cumplimiento de la Ley 2450 de 2025 y del Código Nacional de Policía.

La medida contempla sanciones económicas de alrededor de $700.000, además de lainmovilización del vehículo en los casos en que no cumpla con los requisitos de seguridad, técnico-mecánica o presente alteraciones en el sistema de escape.

“Eran reiteradas las quejas de la ciudadanía por el ruido ocasionado por motocicletas modificadas. Estas prácticas afectan la convivencia y la tranquilidad de la comunidad. Por eso adoptamos medidas para prevenir y sancionar estas alteraciones, aplicando la normatividad vigente”, explicó el mandatario.

Becerra aseguró que la administración municipal, en coordinación con la Policía Nacional, implementará controles con un sonómetro para medir los decibeles de los vehículos, con el fin de garantizar la aplicación de las sanciones.

“Los comentarios de la comunidad han sido muy positivos. Se trata de un grupo reducido de motociclistas que ocasionaban desorden, especialmente en horas de la noche y la madrugada. Con esta medida buscamos poner fin a esas prácticas y asegurar la tranquilidad de los habitantes”, agregó el alcalde.