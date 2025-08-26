Temor en Dolores, Tolima: soldado disparó ráfagas de fusil indiscriminadamente en una base militar

Ibagué

Un soldado con presuntos problemas psicológicos generó pánico en el municipio de Dolores tras disparar su arma de dotación en varias oportunidades en la tarde del lunes 25 de agosto informó el alcalde, John Vergel.

Esta situación ocasionó tensión entre los pobladores, que pensaron que se trataba de una incursión por parte de grupos insurgentes que operan en la región.

“En las horas de la tarde el municipio en su tranquilidad de un momento a otro se empiezan a escuchar ráfagas, disparos, históricamente nuestro municipio ha sido muy afectado por la violencia”, dijo el alcalde.

Vergel, aseguró que por la situación compleja que vive el país en materia de seguridad, se pensó que se trataba de una incursión de las disidencias de las Farc.

“Lo que estaba ocurriendo es que un soldado con problemas psicológicos dentro de la base militar de una compañía del Batallón Rooke que opera en el municipio empezó a hacer los disparos”, resaltó el mandatario local.

Luego de unos 30 minutos se logró controlar la situación “No sucedió nada que lamentar, pero lo que históricamente ha pasado en el municipio llevó a que nos asustáramos de lo que estaba sucediendo”.

Al final todo resultó siendo un caso en el que un soldado con problemas psicológicos decidió disparar indiscriminadamente su arma de dotación.