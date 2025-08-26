Real Cartagena - Millonarios tendrá homenaje póstumo a Eugenio Baena Calvo
La excampeona mundial de patinaje Cecilia ‘Chechi’ Baena realizará el saque de honor
Real Cartagena informó que este martes 26 de agosto, antes del partido frente a Millonarios a las 8:10 p.m. rendirá un sentido homenaje al periodista Eugenio Baena Calvo, destacado periodista de Caracol Radio.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
En este emotivo acto, su hija, la patinadora cartagenera, Cecilia ‘Chechi’ Baena, realizará el saque de honor. Además, se entregará a su familia una placa conmemorativa como reconocimiento a su legado y al aporte invaluable de ‘El Bate’ al periodismo y al deporte.
“Invitamos a toda nuestra afición a acompañarnos en este en-cuentro especial, para juntos rendir el merecido tributo a Eugenio”, dijo la institución en un comunicado.