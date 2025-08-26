Policía y Ejército blindan la seguridad en el marco del Rivercity en Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, anunció que en el marco del Rivercity Forum Global 2025 que se llevará acabo esta semana en la ciudad, activarán un blindaje perimetral para garantizar la seguridad de propios y visitantes.

El coronel detalló que pondrán en marcha un competente de “capacidad diferencial” en seguridad en los hoteles donde se albergarán a los representantes de delegaciones de 15 países.

También activarán un cordón de resguardo en los sitios donde realicen los eventos enmarcados en el intercambio de saberes sobre las transformaciones de las ciudades alrededor de los ríos.

El coronel aclaró que el despliegue en estos puntos no afectará los trabajos operacionales que vienen ejecutando en los barrios con las Caravanas de Seguridad para hacerle frente a la situación.

“Lo que realizaremos es un complemento al servicio de policía porque es un evento que requiere una atención especial y obviamente somos la cara del país ante las representaciones internacionales”, agregó el coronel.

Cómo se sabe, la programación del Rivercity será entre los días 27 y 28 de agosto: habrá conferencias, exposiciones y demás intercambios de sabes con figuras internacionales y, por supuesto, con los alcaldes de Colombia que han podido lograr las transformaciones en sus jurisdicciones por donde atraviesan los ríos.