Policía de Bolívar lidera campaña “Siempre Seguros” en la vía Sincelejo-Calamar

En un esfuerzo por promover la seguridad vial, se llevó a cabo una jornada de sensibilización dirigida a todos los actores viales en la vía Sincelejo - Calamar, específicamente en la ruta 2515, km 108.

La actividad, enmarcada en la campaña Siempre Seguro s, abordó temas cruciales para la prevención de accidentes y la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.

La campaña ‘Siempre Seguros’ busca sensibilizar a conductores, pasajeros y usuarios sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad vial. Los uniformados están compartiendo recomendaciones clave para prevenir accidentes:

* Verificar que el conductor respete los límites de velocidad.

* Asegurarse de que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad.

* Evitar el uso del teléfono celular al conducir.

* Realizar pausas activas cada dos horas.

* Respetar las señales de tránsito.

* Estar atento a las acciones de otros conductores.

* Reducir la velocidad en condiciones de lluvia.

* Practicar la tolerancia en la vía.

* Evitar distracciones como la música a alto volumen.

* Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar, comentó: “Estas actividades son fundamentales para crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía. Seguiremos trabajando para promover una cultura vial más segura y responsable en toda la región”.

Esta actividad representa un paso importante en la construcción de una cultura vial más segura y responsable en la región. Se espera que estas acciones preventivas contribuyan a reducir el número de accidentes y a proteger la vida de ciclistas y peatones en la vía Sincelejo-Calamar.