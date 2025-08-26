Operativos de la policía en Cartagena dejan cuatro presuntos extorsionistas capturados

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional de Colombia, desplegó un operativo que dejó la captura de cuatro sujetos por el delito de extorsión.

En el primer operativo, uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, llegaron hasta el barrio La Campiña, donde adelantaron un operativo controlado antiextorsión, logrando la captura del ‘Pata de Palo’ y ‘Esteban’, de 21 y 20 años de edad, presuntos extorsionistas, quienes delinquían en este sector de la ciudad.

Los detenidos fueron sorprendidos recibiendo la suma de 5 millones de pesos, producto de la extorsión a un comerciante. Los capturados presentan anotaciones judiciales como indiciados en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

El segundo operativo, fue desarrollado en el sector Las Delicias del barrio La Esperanza, donde fue capturado alias ‘el Yordi’, momentos en que recibía la suma de 400 mil pesos, producto de la extorsión a un comerciante del sector.

Al capturado, le registran anotaciones en SPOA por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, falsedad marcaria, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Finalmente, en el barrio Vista Hermosa, fue capturado alias ‘el Rocky’, de 25 años, quien fue capturado por el delito de extorsión. El indiciado, habría hecho exigencias económicas a un ciudadano por regresarle una máquina (rompe pavimentos) que había sido hurtada días antes.

Alias ‘el Rocky’ exigía la suma de un millón 200 mil pesos a cambio de devolver la máquina. Durante el procedimiento, fue recuperado el elemento hurtado y se incautó una motocicleta y un celular.

Los capturados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de extorsión, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 28 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.