Mojarra a $40.000: Alcaldía de Cartagena entregó carta de precios en playas de La Boquilla

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Turismo, realizó este martes la entrega oficial de las cartas de precios actualizadas a las 20 asociaciones de prestadores de servicios turísticos de La Boquilla, consolidando un paso fundamental en el proceso de formalización, transparencia y competitividad de la oferta turística de la ciudad.

El documento, construido de manera articulada con la comunidad y los prestadores, establece tarifas justas, responsables y competitivas, que permitirán ofrecer a los visitantes nacionales e internacionales una experiencia confiable y de calidad. Con esta iniciativa, la administración distrital reafirma su compromiso con el ordenamiento de las playas, la protección del turista y el fortalecimiento económico de los sectores que viven del turismo.

“Este trabajo conjunto refleja el esfuerzo de la comunidad de La Boquilla por organizar su actividad turística, proyectando a Cartagena como un destino más seguro, sostenible y competitivo. Al final, todos queremos que nuestros visitantes se enamoren de la ciudad a través de nuestra cultura, gastronomía y servicios ancestrales. Con esto demostramos que podemos tener un turismo con precios competitivos para todos”, señaló la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

El acto de entrega, realizado en el Hotel Radisson, contó con la participación de las diferentes asociaciones de prestadores de servicios turísticos de La Boquilla, quienes manifestaron su entusiasmo por contar con esta nueva carta unificada de precios justos.

“Estamos agradecidos con la Secretaría de Turismo por habernos apoyado en este proceso y ayudarnos a visibilizar las cartas de precios que tenemos en La Boquilla. Estamos trabajando por mejorar el ambiente y el espacio donde las personas vienen a recrearse. Bienvenidos todos a La Boquilla”, expresó Odair Martínez, operador turístico de la zona.

Por su parte, Luis Ortega, líder de la comunidad, destacó: “Con estas nuevas cartas de precios queremos que todos los turistas nacionales e internacionales conozcan la belleza de las playas de La Boquilla”.

La entrega de estas cartas de precios hace parte de las acciones integrales que adelanta la Alcaldía de Cartagena para garantizar un turismo ordenado, responsable y competitivo, que beneficie tanto a los prestadores como a los visitantes, contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad.