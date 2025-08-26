Miembros de ANUC invadieron un predio de 700 hectáreas en el Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que un grupo de familias que afirman pertenecer a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC se tomaron pacíficamente dos predios de 700 hectáreas con el argumento que se requiere el terreno para que sea productivo.

En un video que circula en redes sociales se observa a un uniformado de la Policía dialogando con unas personas que se presentaron como voceros de estos ciudadanos.

“Nosotros venimos a tomarnos la tierra porque la necesitamos, somos desplazados, necesitamos las tierras para seguirlas cultivando, un tal Gustavo tiene la tierra, hay un cuidandero que dice que las reces es de esta persona”, dijo una mujer que se presenta como representante.

Además, otro de los voceros resaltó que los terrenos son de propiedad de Agencia Nacional de Tierras “Esto debe ser verificado en el momento que funcionarios del Gobierno Nacional lleguen para que ellos manifiesten lo que es, estamos conciliando pacíficamente, no queremos peleas, lo único que necesitamos son las tierras para que la gente las cultive”.

No pueden pasar por encima de la Constitución: Carlos Gustavo Silva

El gerente del Comité de Ganaderos del Tolima rechazó esta acción que adelantan estas personas que manifiestan ser víctimas de la violencia “No estamos de acuerdo con ese proceder, hay que entender que, en el contexto de la distribución de la tierra, no es que vaya a generar riqueza, la tierra hace parte de un insumo para poder producir alimentos, pero el mecanismo no es llegar a las malas, no es con temas de hecho”.

Silva sostuvo que la tierra tiene una propiedad, una tradición que se debe respetar “Son personas que han trabajado honestamente, nos podemos pasar por encima de la propiedad privada”.

Dato: los predios son en la actualidad administrados por dos empresarios del sector ganadero.

Las autoridades realizaron un consejo de seguridad en el municipio de San Luis con el fin de tomar decisiones sobre el futuro de esta invasión.

Finalmente, Carlos Gustavo Silva, gerente del Comité de Ganaderos del Tolima, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que atienda los requerimientos de estas comunidades y se evite que tomen posesión de predios como lo sucedido en el municipio de San Luis.