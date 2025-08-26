Mesa Ampliada del Clúster Petroquímico–Plástico liderada por Cámara de Comercio de Cartagena

La Mesa Ampliada del Clúster Petroquímico–Plástico (PQP) se consolidó como un espacio estratégico para impulsar la visión de un ecosistema industrial sostenible, innovador y competitivo en Cartagena y Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El encuentro, liderado bajo la estrategia Hub Caribe Competitivo de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), permitió ratificar alianzas clave con la ANDI, la Universidad Tecnológica de Bolívar, Trasso y empresas del sector, proyectando al Parque Ecoindustrial Sostenible como modelo de economía circular para Mamonal.

Uno de los hitos destacados fue la participación del Clúster en la red global de Clústeres Industriales del Foro Económico Mundial, escenario desde el cual la región aporta conocimiento y liderazgo para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de sus industrias.

Con estos avances, la Cámara de Comercio reafirma su rol como articulador de una agenda sostenible e innovadora, que conecta a Cartagena y Bolívar con la vanguardia industrial de Latinoamérica, impulsando eficiencia, sinergias empresariales y reputación internacional.