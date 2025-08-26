Más de 10 municipios de los Montes de María acudieron a rueda de negocios en María La Baja

Más de diez municipios de la subregión Montes de María, acudieron a la gran rueda de negocios en el Museo de Artes y Memorias de Mampuján.

El evento organizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la alcaldía de María la Baja, recibió además a campesinos y dueños de predios de Arjona, Turbaco, Turbana, Mahates, Calamar, San Juan Nepomuceno y el Carmen de Bolívar.

El alcalde, Ramiro González Mancilla, aseguró que es un espacio para que los propietarios que tenga títulos y deseen vender sus predios lo pueden hacer ante la agencia, sin necesidad de intermediarios.

Es una gran posibilidad que tienen las asociaciones o gremios campesinos de postular para la venta o adquirir terrenos.

Marcela Ortiz, de la Dirección de Acceso a Tierra del gobierno nacional, advirtió que llegaron a María la Baja, con el fin que los propietarios oferentes o postulen sus predios de manera voluntaria y quiénes ya lo hicieron se les entregó información de cómo va el proceso.

Para Germán Barrios Reyes, quien acudió al museo, manifestó que este espacio le pareció muy valioso porque le permite a las personas que tienen predios encontrar una forma de venderlos y es la posibilidad que tienen las asociaciones de conseguir tierras buenas y fertiles.

También se conoció que estos predios van con destinos a solucionar las necesidades de tierras que tienen el campesinado y firmantes de paz.