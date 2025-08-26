Cartagena

Falleció mujer tras luchar por su vida en una clínica de Cartagena: tuvo un accidente en moto

Los trágicos hechos se presentaron en el barrio La Esperanza

Colprensa

Cinco días recluida en la clínica Cartagena del Mar estuvo luchando por su vida Yanina Isabel Cornames Gómez, pero los esfuerzos del personal médico no lograron mantenerla con signos vitales.

Su deceso se produjo tras verse involucrada en un accidente de tránsito, que tuvo lugar en el barrio La Esperanza durante la madrugada del miércoles 20 de agosto. La fallecida viajaba como parrillera en una motocicleta y llevó la peor parte del siniestro vial.

Por ahora el presunto responsable del homicidio sería el conductor de un taxi Kía Picanto, que los arrolló dejando el fatal desenlace. El caso no deja personas capturadas.

