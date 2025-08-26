En Magangué- Bolívar, detenido presunto atracador por orden judicial

En el marco de los planes de registro y control a personas y vehículos que adelanta la Policía Nacional para combatir el delito en el departamento de Bolívar, unidades adscritas a la seccional de Investigación Criminal capturaron a un hombre que tenía una orden judicial vigente por el delito de hurto calificado agravado en Magangué.

La diligencia se llevó a cabo en la via pública de dicha población. Durante la intervención, fue requerido un ciudadano identificado como Angelmiro Alfaro Ríos, de 28 años quien al ser verificado en el sistema PDA arrojó un antecedente positivo.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su traslado a las instalaciones policiales y realizaron la verificación con el sistema de antecedentes judiciales, confirmando que el hombre tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado agravado.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la legalización de su captura y las respectivas audiencias preliminares ante un juez de control de garantías.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la efectividad de estos controles en carretera y manifestó “La captura de esta persona con requerimientos judiciales es el resultado del trabajo de nuestras unidades policiales. Seguiremos trabajando con firmeza por la seguridad de todos los bolivarenses.”