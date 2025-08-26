Cayó banda ‘Los Centrales’, dedicada al tráfico de drogas en Cartagena: hay 12 capturados

Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 12 presuntos expendedores de drogas en diferentes barrios de la ciudad.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron ocho allanamientos a viviendas en los barrios La Candelaria, El Líbano, Olaya Herrera y El Bosque, las cuales funcionaban como puntos fijos de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente de marihuana y bazuco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las investigaciones permitieron establecer que, estos puntos de expendio, ubicados en inmediaciones de entornos escolares, mensualmente distribuía más de 10 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal superior a los 50 millones de pesos.

Los capturados, seis hombres y seis mujeres, serían los presuntos responsables de la distribución de las sustancias estupefacientes en inmediaciones de entornos escolares ubicados en la vía perimetral.

Es de anotar, que los detenidos conocidos como: ‘el Gordo’, ‘la Gorda’, ‘la Morena’, ‘el Wilder’, ‘la Diabla’, ‘el Candelo’, ‘la Niña’, ‘la Vieja’, ‘la Negrita’, ‘el Viejo’, ‘el Negro’ y ‘el Bizco’; presentan 11 anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de tráfico de estupefacientes, homicidio, hurto calificado y estafa.

En el lugar fueron incautadas más de 60 dosis de cocaína e insumos para el procesamiento, las cuales serían distribuidas en varios sectores de la ciudad.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.969 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 566 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.