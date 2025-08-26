Cayó alias ‘Panela’ por vender drogas cerca a colegio en San Martín de Loba, Bolívar

Cartagena

Lo veían a diario, lo conocían y sabían de sus andanzas. La comunidad de la calle el Mango, en San Martin de Loba, avisó a las patrullas de vigilancia sobre un supuesto expendedor de alucinógenos que se paseaba por las afueras de un colegio del municipio.

Los uniformados, llegaron al lugar y requisaron al sujeto conocido como ‘El Panela’. “Tenía en su poder una bolsa plástica transparente que contenía 75 dosis de base de coca, lista para comercializar”. Además, 110 mil pesos producto de la venta.

Por el delito de tráfico y porte de estupefacientes, el hombre fue capturado, conducido a la estación de Policía de San Martin de Loba y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El hombre se dedica a oficios varios y es residente en ese mismo sector donde fue capturado; sin embargo, desde hace varios años se dedica al expendio de sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar, resaltó, además, “que el hombre ya es conocido en la comunidad y es ella la que se encarga de avisar cuando lo ven comercializando cerca a colegios y parques”.

“Es de vital importancia las denuncias de la misma comunidad sobre la presencia de estos sujetos al momento que comercializan de manera indiscriminada todo tipo de drogas. Estaremos siempre prestos a atender estos llamados y a capturar a estos delincuentes que lo único que hacen es intentar dañar a los jóvenes y utilizar espacios como colegios y parques como plaza de narcomenudeo”, finalizó el coronel.