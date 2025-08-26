Cambio Radical solicitó medidas cautelares a la CIDH para su bancada de congresistas ( Página Cambio Radical )

Colombia

El Partido Cambió Radical solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el otorgamiento urgente de medidas cautelares para su bancada de congresistas.

August 26, 2025

La solicitud, que fue elevada por el Director Nacional del partido, Germán Córdoba, advierte que el “sistema democrático colombiano se encuentra en un alto riesgo” y denuncia “un patrón creciente de amenazas, estigmatización y agresiones contra los líderes de oposición”.

Allí piden dos medidas que califican como fundamentales:

Garantías para el ejercicio de la oposición política. Se ordene al Estado colombiano el refuerzo inmediato de los esquemas de seguridad, incluyendo la protección a los familiares de los parlamentarios y acompañamiento en sus desplazamientos por el país.

Sumado a esto, denunciaron desde la colectividad que los líderes y dirigentes regionales de la colectividad, cómo gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, “también sufren amenazas afectando su desempeño político”.

Ante esto, el partido de oposición solicitó además una reunión formal en Washington D.C. entre su bancada y los comisionados de la CIDH, para presentar directamente su diagnóstico y propuestas frente a la “crítica situación”.