Ataque sicarial dejó un hombre muerto frente al centro comercial Gran Manzana

Señala un reporte policial que en el barrio La Carolina, sur de Cartagena, se registró el homicidio de Gleider Antonio Julio Polo de 31 años, quien presentó heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos, el occiso se encontraba en la parte externa del centro comercial Gran Manzana, cuando sujetos en moto se acercaron y le realizaron varios disparos huyendo de la escena en motocicleta.

La inspección técnica a cadáver, fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El hoy difunto no tenía antecedentes judiciales.