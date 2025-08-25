REunion 2025: Royal Enfield tendrá encuentro nacional de motociclistas

La reconocida marca de motocicletas Royal Enfield anunció el encuentro anual de su comunidad en Colombia a través de sus redes sociales y un comunicado oficial. Allí, informa que el evento REunion 2025 se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en San Gil, donde invita a motociclistas de todas las regiones del país a actividades emocionantes para los especialistas del mundo a motor.

Los riders de todo el país podrán asistir a la Ruta Off-Road, incluirá trochas, polvo y terrenos desafiantes para quienes buscan vivir la moto más allá del asfalto. La organización explicó que en esta edición “ será más salvaje, más aventurera y más emocionante que nunca” por las carreteras de Santander.

Este evento promete fortalecer aún más la cultura motera en Colombia y la comunidad de Royal Enfield en una parada que ya es tradición. La inscripción a este evento tiene dos valores, Reunidos Estándar tiene un costo de $550.000 con alimentación y con alojamiento en Camping para dos personas $1.200.000.

Programación