REunion 2025: Royal Enfield tendrá encuentro nacional de motociclistas
La marca de motocicletas espera recibir 200 participantes para tres días de rodadas en San Gil.
La reconocida marca de motocicletas Royal Enfield anunció el encuentro anual de su comunidad en Colombia a través de sus redes sociales y un comunicado oficial. Allí, informa que el evento REunion 2025 se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en San Gil, donde invita a motociclistas de todas las regiones del país a actividades emocionantes para los especialistas del mundo a motor.
Los riders de todo el país podrán asistir a la Ruta Off-Road, incluirá trochas, polvo y terrenos desafiantes para quienes buscan vivir la moto más allá del asfalto. La organización explicó que en esta edición “ será más salvaje, más aventurera y más emocionante que nunca” por las carreteras de Santander.
Este evento promete fortalecer aún más la cultura motera en Colombia y la comunidad de Royal Enfield en una parada que ya es tradición. La inscripción a este evento tiene dos valores, Reunidos Estándar tiene un costo de $550.000 con alimentación y con alojamiento en Camping para dos personas $1.200.000.
Programación
- El viernes 17 de octubre se realizará la bienvenida oficial y la entrega de kits, además de una noche cultural con música y arte local.
- El sábado 18 será la jornada principal, con rodadas oficiales, paradas fotográficas y espacios de camaradería. En la noche se llevará a cabo la gran fiesta de clausura.
- El domingo 19, los asistentes podrán realizar test rides de los modelos más recientes de Royal Enfield, además de participar en experiencias sorpresa antes de la despedida.