“Recarga tu Pila”: consejos médicos para combatir el cansancio y mejorar tu vida
Recarga tu pila, es el libro de la doctora Vicky Pérez Restrepo, médica psiquiatra en el que nos comparte consejos médicos para combatir el cansancio y mejorar la vida a todo nivel. Con un lenguaje sencillo, la doctora Vicky nos explica de qué manera podemos transitar diferentes situaciones sin caer en el agotamiento.
25:20
