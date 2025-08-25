En ArmoníaEn Armonía

Programas

“Recarga tu Pila”: consejos médicos para combatir el cansancio y mejorar tu vida

Recarga tu pila, es el libro de la doctora Vicky Pérez Restrepo, médica psiquiatra en el que nos comparte consejos médicos para combatir el cansancio y mejorar la vida a todo nivel.  Con un lenguaje sencillo, la doctora Vicky nos explica de qué manera podemos transitar diferentes situaciones sin caer en el agotamiento. 

“Recarga tu Pila”: consejos médicos para combatir el cansancio y mejorar tu vida

“Recarga tu Pila”: consejos médicos para combatir el cansancio y mejorar tu vida

25:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

"Recarga tu Pila": consejos médicos para combatir el cansancio y mejorar tu vida.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad