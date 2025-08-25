Que me entreguen así sea una uñita de mi hijo, seré feliz: Cara a cara de víctimas y exparamilitares

EL DATO DE JOSE ANDRES

Edwar Cobos Téllez, excomandante del bloque Montes de María, conocido como el alias de ‘Diego Vecino’ y Salvatore Mancuso uno de los principales exjefes, pidieron perdón a alrededor de 100 víctimas directas o familiares de desaparecidos por las extintas AUC en la Costa Caribe.

El acto de perdón se produjo en el marco de una audiencia precedida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que se extendió durante cuatro días.

Esto dijo el exparamilitar ‘Diego Vecino’:

“En nombre y representación de todos los desmovilizados y postulados del extinto bloque Montes de María, nuestra respetuosa solicitud de pedido de perdón, de un perdón humilde, cristiano, sincero con arrepentimiento en el marco de esta justicia transicional demostrado a través de los 20 años que estamos transitando en esta justicia y con el compromiso de la no repetición”.

Y el exjefe paramilitar y ahora gestor de paz, Salvatore Mancuso.

“Esperamos aclararles a ustedes qué pasó con sus familiares, dónde están sus seres queridos”.

El magistrado Romel David Arévalo tuvo que llamar la atención a exparamilitares que estaban de manera virtual para respetaran a las víctimas.

“Jurisdicción y víctimas en Justicia y Paz es uno solo, no somos separados y no somos separados porque nosotros nos debemos a ustedes, ustedes son la pieza fundamental de la dignidad en Colombia, quiero pedirle a los que están conectados, hablarle a una pantalla que diga RHA, WJ es muy complicado, y es muy complicado porque si ustedes vinieron ellos solo tienen que encender la cámara, y se les pide que enciendan la cámara, a los apoderados de víctima también, ustedes tienen rostro, todos tenemos un rostro qué mostrar, hoy las víctimas se los están mostrando y lo mínimo que esperamos es que, los que están conectados prendan la cámara”.

Y la magistrada de Justicia y Paz, Cecilia Leonor Olivella Araujo, aseguró que el compromiso del Tribunal es seguir aportando a la paz y la reconciliación del país en este proceso.

“Hemos querido aprovechar esta oportunidad para realizar un acto solemne, como ustedes lo merecen, con el fin de reconocer y honrar el dolor de las víctimas. Para ellas todo nuestro reconocimiento, solidaridad y compromiso”.

Las víctimas sin respuesta

Romualda Paternina, presidenta de la veeduría de la memoria en Sucre, reclamó a los exparamilitares que entreguen verdad plena y que confiesen dónde están todos los desaparecidos en el marco del conflicto. Ella lleva esperando más de 20 años por saber qué pasó con su hijo.

“El hijo mío se llama Juan Carlos Romualda, se me lo llevaron el 20 de marzo de 2004 y todavía lo espero (…) me dieron la noticia que lo habían incinerado, pero yo le permito a ustedes que me entreguen así sea una uñita de mi hijo, yo seré feliz con eso, una uña”.

Otra de las víctimas es Adelina Carrascal, su hijo desapareció en 2002, ella dijo que por cuenta de la Fiscalía y Justicia y Paz hace siete años pudo dar sepultura a los restos de su ser querido.

Hasta el momento, la Sala de Justicia y Paz ha ordenado la reparación indemnizatoria a 17.609 víctimas por un valor superior a $1.2 billones, así como la extinción de dominio de 14 bienes de exparamilitares. También han sido condenados 212 postulados y se han proferido 24 sentencias condenatorias.