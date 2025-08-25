¿Por qué la Corte avaló la extradición de alias “Gocho” a Chile y no a Venezuela?

JUSTICIA

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de Venezuela contra el colombo-venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz , alias “Gocho”, señalado de ser uno de los cabecillas del grupo criminal transnacional del Tren de Aragua.

En este proceso, la Corte recordó que tanto Chile como Venezuela solicitaron la extradición el 11 de febrero de 2025.

De hecho, “Gocho” es requerido por el Tribunal Especial de Primera Instancia de Caracas por los delitos de homicidio, secuestro, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

El alto tribunal colombiano concluyó que los hechos atribuidos al procesado ocurrieron en territorio chileno y no en Venezuela, específicamente en el caso del secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, ocurrido en febrero de 2024 en Santiago de Chile .

No obstante, el Tratado de Extradición suscrito entre los dos países en 1914 establece que debe darse prioridad al Estado en cuyo territorio se cometió el delito.

En este caso, al haberse perpetrado en Chile, el tribunal concluyó que es esa nación la que tiene prevalencia en el reclamo.