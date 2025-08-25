Policía y Agencia Nacional de Seguridad Vial unen esfuerzos en carreteras de Bolívar

En un esfuerzo conjunto por mitigar los siniestros viales y proteger a los usuarios de las carreteras del departamento de Bolívar, la seccional de Tránsito y Transporte, con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha implementado una serie de campañas de sensibilización dirigidas a diferentes actores viales.

Según fuentes oficiales, se han realizado cuatro campañas en las que se ha sensibilizado a cerca de 115 personas.

Los cursos están dirigidos a motociclistas, conductores de vehículos de transporte de carga y servicios de transporte público.Las campañas se centran en la ruta 9005, kilómetro 62-Gambote, que comprende el trayecto San Onofre-Cartagena y viceversa.

Durante las jornadas, se imparten charlas sobre la importancia de utilizar los elementos de seguridad al conducir una motocicleta y se realizan pausas activas para los conductores.

Además, se ofrecen recomendaciones clave antes del viaje, como el descanso adecuado, la planificación del trayecto, una alimentación balanceada y la hidratación.

Durante la conducción, se aconseja realizar descansos regulares cada dos horas o cada 100 kilómetros, mantener una climatización adecuada del vehículo, adoptar una postura correcta y estar alerta a los síntomas de fatiga.

También se recomienda evitar medicamentos que causen somnolencia y no exceder las jornadas de conducción.

El objetivo principal de esta iniciativa es salvar vidas y crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial en las carreteras del departamento de Bolívar.

“La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Desde la Policía de Bolívar, estamos comprometidos con la protección de todos los usuarios de las vías, y trabajamos en estrecha colaboración con la comunidad para prevenir accidentes y salvar vidas. Iniciativas como #SiempreSeguros son fundamentales para crear una cultura de seguridad vial y garantizar que nuestras carreteras sean más seguras para todos”, afirma el coronel Alejandro Reyes Ramírez.