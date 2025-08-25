No hubo conciliación entre Benedetti y seis mujeres congresistas

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

En la mañana de este 25 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó al ministro del Interior, Armando Benedetti y seis mujeres congresistas a una audiencia de conciliación que no prosperó.

Está citación se hizo en el marco de una querella por injuria y calumnia que presentó el ministro contra las congresistas Carolina Giraldo, Catherine Juvinao, Marlene Castillo, Katherine Miranda, Julia Miranda y Linna Garrido, por acusarlo de agresor de mujeres.

“Me tratan de agresor de mujeres y no hay ningún hecho para que digan eso, no hay ningún argumento, no hay ninguna prueba, no hay ninguna imagen, no existe nada de eso”, dijo a la salida de la Corte, el ministro del Interior.

Por su parte las congresistas aseguraron que no se rectificarán pues si deber es hacer control político y en ese sentido criticar a funcionarios sobre señalamientos por abuso de género.

“Todo esto hace parte de nuestra tarea como congresistas. En realidad hace parte de lo que hacemos por el interés público, con nuestras opiniones, con libertad de expresión y en el ejercicio del control político”, dijo Carolina Giraldo.

En ese sentido, Catherine Juvinao indicó que con este tipo de recursos judiciales Benedetti busca intimidarlas.

“Y rechazamos categóricamente que esté instrumentalizando la justicia para acosar hostigar e intimidar a las mujeres congresistas que estamos elevando nuestra voz . Nosotras tenemos todo el derecho de cuestionar a un hombre cuando es señalado por violencias de género. Las mujeres aquí presentes tenemos una agenda con logros concretos en materia de leyes y control político en el Congreso de la República en defensa de la mujer”, dijo Juviano.

El abogado de las congresistas, Francisco Bernate, indicó que pedirán el archivo de la querella.