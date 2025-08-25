II Encuentro Departamental de Personas Mayores de la Gobernación de Bolívar

Con gran entusiasmo y alegría se llevó a cabo el 2do Encuentro Departamental de Personas Mayores “Bolívar Mayor de Norte a Sur”, una celebración de vida, tradición y cultura que reunió a delegaciones de más de 40 municipios del departamento de Bolívar, desde Santa Catalina hasta Cantagallo.

El evento tuvo lugar en la ciudad de Cartagena durante los días 20, 21 y 22 de agosto.

Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Simití, Hatillo de Loba, Norosí, Magangué, entre otros municipios, formaron parte de este evento que contó con una amplia programación, diseñada especialmente para su bienestar y disfrute.

La jornada estuvo marcada por una variada agenda de actividades culturales, muestras artísticas y visitas guiadas por las zonas turísticas de la ciudad, que permitió a los asistentes conocer la riqueza histórica y arquitectónica de la Heroica.

Además contaron con atención en salud visual, auditiva y tamizaje y charlas de autocuidado y manejo del tiempo libre.

Uno de los momentos más conmovedores del encuentro fue la visita a la playa, donde algunas personas mayores vivieron por primera vez la experiencia de conocer el mar.

Con sonrisas, asombro y emoción, muchos expresaron su felicidad al pisar la arena y sentir la brisa del Caribe. “Nunca imaginé que a esta edad pudiera divertirme como un niño. Me siento dichoso de estar aquí en Cartagena”, aseguró Eusebio Galván, del municipio de Río Viejo, mientras se divertía en la arena.

La jornada playera también incluyó el Desafío Dorado, que contó con el acompañamiento de Iderbol donde los participantes compitieron en equipos actividades físicas, demostrando vitalidad, trabajo en equipo y espíritu lúdico. También se realizaron actividades en piscina, zumbatón, demostraciones de talento artístico y un torneo de dominó.

Durante una cena de gala, los participantes pusieron a prueba su talento artístico. Los municipios galardonados fueron San Juan Nepomuceno y Magangué, quienes con divertidas puestas en escena, mostraron sus habilidades para el canto y el baile.

“Ellos están felices por su premio y por el reconocimiento que les dieron durante todo el evento, se van llenos de energía y de emoción a contarles la experiencia a todos en el pueblo”, aseguró Betty Romero, Gestora Social de San Juan Nepomuceno.

Este evento fue posible gracias al liderazgo de la Primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, quienes continúan reafirmando su compromiso con el bienestar, la inclusión y el reconocimiento de las personas mayores como actores fundamentales en la construcción del tejido social del departamento.

“Este encuentro no solo celebra la vida, sino que también reconoce la sabiduría, el legado y la importancia de nuestras personas mayores en la historia y el futuro de Bolívar”, expresó Angélica Salas.

El 2do Encuentro Departamental de Personas Mayores se consolida como un espacio de integración, visibilidad y valoración del adulto mayor en Bolívar, promoviendo su participación activa en la vida cultural y social del territorio.

“Este encuentro fue un éxito, porque impactó positivamente las vidas de sus participantes y marca un hito en el departamento, al propiciar espacios interdisciplinares para esta población, que requiere atención integral de sus necesidades para su calidad de vida”, concluyó Sofía Navas, Secretaria de la Mujer y Desarrollo Social.