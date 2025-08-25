Fueron desbloqueados más de $ 12 mil millones de regalías de esmeraldas para el occidente de Boyacá

Chiquinquirá

Después de tres años de gestiones, los recursos por regalías de la explotación de esmeraldas, finalmente llegarán a los municipios de la provincia de Occidente del departamento de Boyacá. Mauricio Obando, ex alcalde de San Pablo de Borbur, que participó en esta gestión, explicó que se trata de más de $ 12 mil millones que estaban pendientes de distribuirse, por un proceso jurídico que había de por medio.

«Este pago por un monto de $ 22.800 millones estaba allí pero no había sido aplicado a la distribución de regalías como lo ordena la ley, porque estaba en un proceso de demanda», indicó Obando. En agosto del 2023, quienes tenían demandado este pago lograron desistir de la demanda ante el Consejo de Estado y así poder liberar estos recursos para su respectiva distribución.

Solo hasta julio del 2024, se dio la decisión definitiva cuando el Alto Tribunal dio la viabilidad y la aceptación del desistimiento de la demanda, que permitió liberar esos recursos para distribuirlos para la provincia de Occidente.

Sin embargo, el monto concreto que se va a distribuir es de $ 12.700 millones: «van a ser distribuidos en los diferentes municipios del occidente de Boyacá, incluyendo a la capital de provincia, Chiquinquirá, y de ahí para abajo todos los municipios del occidente bajo, todos los productores». Precisó que se hará mediante transferencias directas a cada Municipio y también llegará un porcentaje al Departamento.

¿Y qué se podrá hacer con las regalías? Serán de libre inversión por lo que hace un llamado a los alcaldes y al gobernador de Boyacá: «esperamos sean bien utilizados hoy por los mandatarios de turno y también nuestro gobernador para que los invierta en las necesidades más apremiantes que tenemos en nuestra provincia».

Esos recursos llegarán de inmediato para que las entidades territoriales adelanten su proceso de distribución y empiecen a girarlos a los diferentes municipios.

Finalmente el ex alcalde de San Pablo de Borbur, recordó que la ley establece los porcentajes de distribución. «En este caso son regalías directas a los municipios y pues cada alcaldía, cada municipio, cada comunidad del sector, deben estar atentos a las inversiones».