18 feb 2026 Actualizado 09:40

Fue inaugurado el colegio Evelyn Abuchaibe de Daes en Barranquilla: beneficiará a 800 alumnos

El colegio incluye un enfoque trilingüe –español, inglés y programación– así como una enseñanza basada en el modelo STEAM.

Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló que la Fundación Tecnoglass ES, en conjunto con la Alcaldía de Barranquilla, inauguró Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes, la cual beneficiará a 800 estudiantes del corregimiento La Playa.

Según el Grupo Tecnoglass, este espacio, que ha calificado como innovador, tecnológico e inclusivo”, lleva el nombre de la madre de los fundadores de la empresa “en homenaje a su legado y valores”.

El colegio, considerado “referente en la ciudad por su modelo de excelencia educativa”, incluye un enfoque trilingüe –español, inglés y programación– así como una enseñanza basada en el modelo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). Esta apuesta, de acuerdo con Tecnoglass, busca “preparar a los estudiantes para un mundo globalizado, potenciando sus talentos en robótica, programación y nuevas tecnologías”.

El colegio tiene una extensión de 5.600 m2 de construcción y 19 aulas dotadas con pantallas inteligentes. Además, los estudiantes podrán acceder a laboratorio, sala de tecnología, biblioteca, taller creativo, tableros digitales, comedor escolar, zonas verdes, una cancha múltiple y un parque preescolar, espacios diseñados con accesibilidad universal, incluyendo rampas y señalización adecuada.

José Manuel Daes, CEO de Tecnoglass, aseguró que la inauguración de este colegio “es un sueño cumplido y un homenaje a Evelyn Abuchaibe de Daes”, una mujer que “cree en la educación como motor de transformación”.

Lina María Vega

