En el Tolima refuerzan seguridad en vías y en el edificio de la Gobernación

Tolima

Durante un consejo de seguridad las autoridades del Tolima acordaron una serie de acciones para evitar hechos que generen la alteración del orden público. Entre las medidas están el fortalecimiento de los puestos de control en las diferentes vías del departamento para contrarrestar la movilización de explosivos y sustancias alucinógenas asimismo incrementar la seguridad en el edificio de la Gobernación del Tolima.

Durante la misma reunión liderada por la mandataria seccional Adriana Magali Matiz se anunció una nueva publicación del Cartel de los Más Buscados el cual irá acompañado de un plan de recompensa para motivar la participación ciudadana.

Matiz ratificó el compromiso de impulsar la investigación criminal y la inteligencia, mediante la dotación de equipos para laboratorios balísticos, ciberseguridad y fijación de escenas del delito. Así mismo, anunció la realización de encuentros regionales de seguridad para impactar a actores ilegales en zonas limítrofes y corredores viales críticos.

Otro de los ejes presentados fue el uso de la tecnología para controlar el microtráfico en los corredores viales, de la mano de las autoridades, la justicia y la participación comunitaria.

La mandataria seccional confirmó la puesta en marcha de seis controles viales por parte de la Policía y cinco por parte del Ejército, en el sur y centro del departamento, con el fin de garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta.

Finalmente, Matiz presentó los resultados de la inspección física a las instalaciones de la Gobernación del Tolima y las nuevas medidas que se adoptarán para reforzar la seguridad en la entidad, incluyendo un mayor control en los accesos y esquemas de protección para el personal.