El Tolima se balancea entre las altas temperaturas y las lluvias torrenciales

Tolima

Durante los últimos días el departamento del Tolima se mueve entre las altas temperaturas que superan niveles históricos y las lluvias torrenciales que causan estragos en viviendas, vías y el aumento de caudal de fuentes hídricas.

“Estamos en un tema de variabilidad climática que como siempre se ha repetido, mientras en unas partes se hacen alertas por pronóstico de incendios, en otras partes se hacen por pronóstico de deslizamientos”, explicó Erika Lozano, secretaria de ambiente y gestión del riesgo, al señalar que este comportamiento climático obedece a condiciones externas que impactan directamente al Tolima.

Elevadas temperaturas

Según el reporte del IDEAM, municipios como Natagaima (38.8 °C), Guamo (36 °C), Ambalema (36 °C), Prado (36 °C) y Saldaña (más de 36 °C) han registrado altas temperaturas. Actualmente, 11 municipios permanecen en alerta roja por probabilidad de incendio de cobertura vegetal.

Por el lado de los incendios forestales, se informó que el municipio de Ortega logró liquidar un incendio que afectó más de 50 hectáreas en el cerro Las Antenas, vereda Marquito. También en Carmen de Apicalá se reportó un incendio en el sector Los Peligros, que igualmente fue liquidado.

Entre tanto en otra zona del Tolima existen tres municipios, son ellos Líbano, Murillo y Villahermosa, que se encuentran en alerta naranja por deslizamientos de tierra.

Con estos hechos, el balance del mes de agosto registra hasta la fecha 23 incendios forestales en 17 municipios, con un total de 146 hectáreas afectadas.

Emergencias por lluvias

Durante las últimas horas se reportaron varias emergencias por un torrencial aguacero que afectó algunas poblaciones de cordillera.

En cuanto a las emergencias, la secretaria señaló que “municipios como Líbano, Casabianca y Villahermosa reportaron varias afectaciones. Entre los hechos reportados se encuentra la caída de un árbol sobre el Hospital Santo Domingo en Casabianca y un vendaval en Villahermosa que generó el cierre total de la vía principal y daños en varias viviendas. En Líbano, las fuertes lluvias produjeron inundaciones en al menos cuatro barrios: Coloyita, Villa Ema, El Triunfo y Cedral.

¿Dónde reportar emergencias?

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima cuenta con una sala de monitoreo disponible 24-7 para atender cualquier situación de emergencia en el número: 313 293 4649.