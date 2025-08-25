Ejército reporta siete golpes al Clan del Golfo en el Chocó, incluyendo capturas y sometimientos

El general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército Nacional, informó en los micrófonos de Caracol Radio que en los últimos ocho días las tropas han logrado siete afectaciones al Clan del Golfo en el departamento del Chocó, incluyendo cuatro capturas y tres sometimientos a la justicia.

Las operaciones se concentraron en el municipio de Tadó, donde se adelantaron doce allanamientos que permitieron la detención de varios integrantes del grupo armado.

Además, tres miembros del grupo armado ilegal optaron por entregarse voluntariamente, dos de ellos junto con su armamento.

“Cuando se entregan de manera voluntaria nos nutren de información clave sobre cómo funciona la estructura. Hoy sabemos, por ejemplo, que las subestructuras Carreteras y San Juan están golpeadas en lo económico: a sus hombres ya solo les pagan cada dos meses, lo que genera descontento y deserciones”, explicó Caicedo.

El oficial señaló que incluso un cabecilla de la organización se sometió a la justicia hace dos meses, lo que refleja, según él, un deterioro en la moral interna del Clan del Golfo.

“Los mismos integrantes nos han dicho que el maltrato y la falta de pago son las principales razones para salirse”, agregó.

Frente a esta coyuntura, el general Caicedo aseguró que el Ejército mantiene una estrategia de ofensiva en el departamento, para golpear las finanzas criminales de la organización, tanto en el narcotráfico como en la minería ilegal, con el objetivo de acelerar la deserción y sometimiento de más integrantes.

Aunque no reveló las identidades de los capturados por razones de seguridad, el comandante confirmó que uno de ellos tenía rol de cabecilla y los demás eran miembros de la parte armada. “Lo importante es que se están sometiendo a la justicia y entregando armamento, lo que impacta de manera directa en la disminución de estas estructuras”, afirmó.