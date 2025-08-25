Ejército entregó huerta a Centro del Adulto Mayor en Santa Rosa, sur de Bolívar

En un acto protocolario cargado de emoción y esperanza, el Centro del Adulto Mayor de Santa Rosa del Sur recibió la entrega de una huerta orgánica liderada por el programa Fe En Colombia del Batallón de Acción Integral y Desarrollo No. 1 con el apoyo del Batallón de Selva No. 48, la Brigada 19 junto a la articulación de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur.

La iniciativa responde a una necesidad evidente: en un territorio afectado por la presencia de grupos armados irregulares que limitan la movilidad y el acceso a mercados, la inseguridad alimentaria y el aislamiento social golpean con especial crudeza a las personas mayores, por lo que con esta huerta, el centro no solo asegura parte del suministro de alimentos frescos y libres de químicos, sino que abre un espacio para el trabajo colectivo, el ejercicio suave y la recuperación del sentido de utilidad y pertenencia de quienes allí residen.

El proyecto fue diseñado tras un diagnóstico territorial y una consulta aplicada a actores claves, entre ellos adultos mayores, coordinadores del programa de tejido social, personal de nutrición y quienes preparan los alimentos en el centro, cuyos resultados orientaron la selección de cultivos apropiados y las acciones de acompañamiento.

Con ello, se priorizaron alimentos como hortalizas y aromáticas adaptadas al clima y a las capacidades de los participantes, entre los cultivos se tiene pepino, lechuga, pimentón, alverja, frijol, hierbabuena, limonaria, toronjil y cilantro.

La intervención contempla camas de cultivo de fácil acceso, recorridos seguros para la movilidad, herramientas adaptadas y un plan de capacitación práctica para garantizar que la siembra, el cuidado y la cosecha sean actividades inclusivas y sostenibles.

La huerta se concibe también como herramienta de salud pública: la integración de los productos cosechados en la dieta del centro se acompañará con seguimiento nutricional y actividades orientadas a mejorar la movilidad y el estado anímico de los participantes, de igual manera se establecerán indicadores simples de seguimiento para medir el avance en seguridad alimentaria, en indicadores de salud básica y en niveles de participación y convivencia comunitaria.

Más allá de su rendimiento productivo inmediato, el proyecto busca devolver visibilidad y dignidad a las personas mayores, reconociéndolas como agentes activos capaces de producir, enseñar y cuidarse.

Este proyecto se desarrolla en un contexto marcado por la violencia y las limitaciones, siendo una apuesta tangible por la paz cotidiana: un espacio donde la tierra y la colaboración generan autonomía, bienestar y sentido social para quienes más lo necesitan.