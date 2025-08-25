Del 14 al 19 de abril de 2026 FICCI tendrá abierta convocatoria para edición 65

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI, el evento cinematográfico más antiguo de América Latina, anuncia la apertura de la convocatoria para su edición número 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026.

Con el regreso de la competencia a sus secciones oficiales, el FICCI se reafirma como un espacio central para el cine colombiano, iberoamericano e internacional, convocando a cineastas de todas las latitudes a postular sus obras a través de la plataforma Festhome entre el 25 de agosto y el 30 de noviembre de 2025.

“El FICCI es un festival que por elección se mantiene gratuito y abierto a todos los públicos, con una vocación profundamente social y cultural. Esta edición 65 regresacon un espíritu renovado: la competencia vuelve a ser parte central de nuestro programa y queremos que cineastas de todo el mundo participen con sus obras.

El objetivo sigue siendo claro: hacer del cine un vehículo para la reflexión y para la construcción de sociedades más libres e inclusivas”, señaló Margarita Díaz Casas, directora del Festival.

Regresa la competencia

Uno de los anuncios más relevantes de la convocatoria 2026 es el regreso de la competencia oficial. Las películas seleccionadas en varias de las secciones del Festival podrán optar por reconocimientos en categorías de largometrajes y cortometrajes.

Entre los premios destacados estarán el Mejor Largometraje y el Mejor Cortometraje en las secciones Colombia e Iberoamérica, así como el Premio del Público para la sección Colombia.

También se otorgarán distinciones en Cine en los Barrios, una sección que promueve el diálogo entre las películas y las comunidades cartageneras y bolivarenses. Este retorno de la competencia reafirma al FICCI como un festival de referencia en el circuito internacional, un espacio donde se celebran las obras más arriesgadas y las voces emergentes del cine contemporáneo.

El FICCI 65 mantiene además su estatus como festival calificador para los Premios de la Academia, los Óscar, en las categorías de cortometrajes y documentales iberoamericanos.

Esto significa que las obras reconocidas por el Comité Curatorial pueden ser notificadas directamente a la Academia de Hollywood para su consideración, un incentivo adicional para los cineastas que decidan postular sus proyectos.

Un Festival con historia y presente global

Fundado en 1960, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias es el foro cinematográfico más antiguo de América Latina.

Durante más de seis décadas ha acompañado el desarrollo del cine colombiano y latinoamericano y se ha consolidado como un espacio de encuentro internacional.

Su carácter gratuito y abierto lo distingue como un festival con vocación social y cultural, comprometido con preservar la libertad creativa y con ampliar la conversación cultural a través del cine, la industria y la academia.

La convocatoria estará abierta del 25 de agosto al 30 de noviembre de 2025, hasta las 23:59:59 (hora Colombia). Los proyectos seleccionados se anunciarán en marzo de 2026. Las inscripciones se realizan únicamente a través de www.festhome.com, donde los cineastas encontrarán toda la información necesaria para escoger la sección adecuada.

Para más detalles sobre las condiciones de participación, los interesados pueden visitar www.ficcifestival.com o escribir al correo coord.programacion@ficcifestival.com.

El FICCI invita a cineastas de todo el mundo a ser parte de su edición 65 y a participar en el regreso de la competencia en Cartagena de Indias, del 14 al 19 de abril de 2026.