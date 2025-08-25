En ArmoníaEn Armonía

Programas

¿Cuáles son los bloqueos emocionales que te impiden alcanzar la abundancia?

¿Cuáles son los bloqueos emocionales más comunes que nos alejan de la abundancia? Andrea Lasprilla, terapeuta, coach, mentora emocional y creadora de la metodología de bio sanación emocional, nos hace un detallado recuento y nos explica cómo no caer en ellos para vivir una vida próspera y abundante. 

¿Cuáles son los bloqueos emocionales que te impiden alcanzar la abundancia?

¿Cuáles son los bloqueos emocionales que te impiden alcanzar la abundancia?

24:54

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los bloqueos emocionales que te impiden alcanzar la abundancia?

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad