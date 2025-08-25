Charles Swing presenta su primer sencillo “Cuando Quieras Quiero” versión bachata

El cantante colombiano Charles Swing, una de las nuevas voces con mayor proyección en la salsa romántica, anuncia el lanzamiento oficial de su primer sencillo promocional titulado “Cuando Quieras Quiero”, una propuesta que llega a los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La canción, reconocida en la década de los 2000 como un éxito del maestro Felipe Peláez quien la escribió e interpretó originalmente regresa con un aire fresco en versión bachata, producida por Norberto Domínguez, responsable de la producción de la versión original y de grandes trabajos musicales de artistas de talla internacional.

Este lanzamiento cuenta con el aval del propio Felipe Peláez, quien autorizó la interpretación de esta obra, reconociendo en Charles Swing el respeto y la responsabilidad con que asume este homenaje musical.

Aunque esta propuesta en bachata es la antesala de su carrera, Charles Swing reafirma que su camino artístico estará centrado en la salsa romántica, género en el que está construyendo un proyecto sólido y prometedor para este 2025.

Con “Cuando Quieras Quiero”, Charles Swing no solo revive un clásico del repertorio romántico latino, sino que también se presenta como una nueva voz que busca conquistar corazones y abrirse paso en la escena musical con identidad, pasión y autenticidad.