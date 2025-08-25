Cesar Gaviria advierte que el Gobierno estaría utilizando estrategias de “expropiación indirecta”

Colombia

El expresidente y líder del partido Liberal, César Gaviria, advirtió que el Gobierno Nacional estaría avanzando con una estrategia de “expropiación indirecta en extensas zonas del territorio nacional”.

#POLÍTICA El expresidente César Gaviria y líder del partido Liberal, advirtió que el Gobierno Nacional estaría avanzando con una estrategia de “expropiación indirecta en extensas zonas del territorio nacional”.



De acuerdo con el exmandatario, el presidente Gustavo Petro “optó… pic.twitter.com/qSo3L1Ch8g — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 25, 2025

De acuerdo con el exmandatario, el presidente Gustavo Petro “optó por acudir a figuras antidemocráticas para definir y reglamentar los usos del suelo”.

“La expropiación indirecta se produce a través de una serie de acciones o regulaciones que Gustavo Petro está ejecutando y que, en su conjunto, hacen que la propiedad sea económicamente no rentable, o incluso que el propietario pierda el control y el valor sustancial de la misma y los proyectos, obras o actividades que pretendía ejecutar en los mismos se hagan inviables”.

Según dice Gaviria, si bien es cierto que en Colombia, desde el Gobierno Petro no se ha expropiado de la forma estricta que define la Constitución, sí se encontró una forma de incumplir su promesa de no expropiación, mediante resoluciones y “decretos exprés”.

Explica de hecho el expresidente que el Gobierno estaría utilizando mecanismos que denomina “ZPPAS” y “APPAS”.

“Las ZPPAS y APPAS se adoptaron como instrumentos en el plan de desarrollo del gobierno Petro, tendientes a delimitar áreas para producción agropecuaria a fin de garantizar la producción de alimentos, derechos que por supuesto son fundamentales. El gran problema reside en que la aplicación exprés, inconsulta y sin estudios económicos de estas figuras, están generando total incertidumbre y conflictos con sectores productivos”.

También, señala que el Gobierno Nacional viene declarando áreas de reservas temporales en amplias zonas del país, “imposibilitando de manera sobreviniente actividades como la exploración y explotación minera, agroindustria, infraestructura, silviculturales, ganadería”, y añade que mediante una figura desconocida, “sin sustento legal ni constitucional y sacada de la manga, el gobierno nacional está prácticamente declarando “áreas protegidas” exprés en el Distrito Capital de Bogotá y en 39 municipios de la Sabana”.

Hace entonces cesar Gaviria un llamado a alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas departamentales a “defender con ahínco, coherencia y dentro del marco legal y constitucional sus territorios; igual llamado a todos los propietarios de predios en las áreas mencionadas”.