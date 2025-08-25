Avanza fase distrital de Juegos Intercolegiados en Cartagena con competencias de patinaje y natación

Cartagena

Con gran entusiasmo y talento en escena, los Juegos Intercolegiados 2025 continúan su fase distrital en Cartagena, consolidándose como el espacio deportivo y formativo más importante para niños, niñas y jóvenes de la ciudad. En esta oportunidad, las disciplinas de patinaje y natación protagonizaron intensas jornadas de competencia, en las que los estudiantes demostraron disciplina, esfuerzo y alto nivel competitivo.

Patinaje: velocidad y destrezas sobre ruedas

La fase distrital de patinaje reunió a 37 deportistas de 16 instituciones educativas, quienes compitieron en pruebas como Meta contra Meta, Eliminación, Eliminación y Puntos, y 500 metros.

Los más destacados en esta disciplina fueron:

• Grey Martínez – Centro Educativo Moderno

• Celeste Castro – Colegio Comfamiliar

• Alexandra Quintero – Colegio Almirante Colón

• Esteban Castillo – Colegio Mixto de la Popa

• Samuel Herrera – Colegio Montessori

• Harrinso Agudelo – Colegio Juan José Nieto

Entre las instituciones con mejores resultados sobresalieron:

1. Centro Educativo Moderno

2. Colegio Comfamiliar

3. Colegio Almirante Colón

4. Colegio Mixto de la Popa

5. Colegio María Montessori

Los clasificados representarán a Cartagena en la final departamental, donde se conformará la selección Bolívar que buscará medallas en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025.

El cuerpo técnico resaltó el buen nivel mostrado por los deportistas en la capital bolivarense, señalando que existe gran talento y que se seguirá trabajando para consolidar un equipo competitivo a nivel nacional.

Natación: un mar de medallas y récords estudiantiles

La natación también vibró en el marco de los Juegos Intercolegiados Distritales, con la participación de 43 deportistas de 26 colegios, quienes sumaron medallas y experiencias que fortalecen el semillero deportivo de Cartagena.

Los resultados por instituciones fueron:

1. Colegio Biffi – 7 oros, 5 platas, 1 bronce (13 medallas)

2. Colegio Moderno del Norte – 6-3-3

3. Colegio Internacional de Cartagena – 6-0-0

4. Colegio Militar Almirante Colón – 5-8-2

5. I.E. Fe y Alegría Las Gaviotas – 5-1-0

Entre los deportistas más destacados se encuentran:

• Isabella Caballero (Colegio Biffi) – 6 medallas de oro

• Ana Cabrera (I.E. Fe y Alegría Las Gaviotas) – 5 oros y 1 plata

• Sherazade Palacios (I.E. Las Gaviotas) – 4 oros y 1 plata

• Victoria Bayter (Colegio Biffi) – 4 oros y 1 plata

• Samuel García (Comfenalco) – 4 oros y 2 platas

• Alberto Cabarcas (Gimnasio Bilingüe Altamar) – 5 oros

• Jeferson Ochoa (Moderno del Norte) – 5 oros

Unidos por el deporte y la educación

Los Juegos Intercolegiados hacen parte del programa del Ministerio del Deporte y se realizan en Cartagena gracias a la articulación entre el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y la Secretaría de Educación Distrital, quienes trabajan de manera conjunta para que miles de estudiantes tengan la oportunidad de formarse en valores, disciplina y sana competencia.

“Este respaldo institucional permite que nuestros jóvenes sigan forjando su talento y engrandeciendo el nombre de Cartagena y Bolívar en los escenarios deportivos del país”, expresó Francisco López, coordinador de los Juegos Intercolegiados.

De esta manera, Cartagena reafirma su compromiso con el deporte escolar, ofreciendo escenarios y oportunidades para que los futuros campeones sigan construyendo sus sueños.