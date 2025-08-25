Anuncian cierre de la oficina de Bancolombia de la calle 11 en Ibagué

Ibagué

Este viernes, 29 de agosto, cierra sus puertas una de las más tradicionales oficinas bancarias de Ibagué ubicada en la calle 11 con carrera tercera, pleno corazón comercial de la ciudad.

A través de un comunicado a sus clientes, Bancolombia informó que ese día termina la operación de esa sucursal la cual se fusionará con la sede principal de la entidad ubicada a pocas cuadras en la carrera tercera entre calles 14 y 15, donde continuarán prestando los servicios de caja, cajeros automáticos y asesoría.

La sede que será objeto de cierre es una de las de mayor trayectoria en la ciudad por estar ubicada en un lugar estratégico como es una de las esquinas del Parque Manuel Murillo Toro. En el pasado, los ibaguereños recuerdan que ese mismo punto estuvo ocupado por la entidad financiera Conavi, ya desaparecida.

Cierre paulatino de sedes bancarias

Con el cierre de esta sede de Bancolombia en la calle 11 con carrera tercera de Ibagué crece el número de sucursales que terminan su operación en la ciudad generando un reacomodo en la atención al público. Años atrás realizó el cierre de la sucursal ubicada en el Parque Andrés López de Galarza.

Meses atrás la entidad BBVA realizó el cierre de su sede ubicada en la calle 11 entre carreras quinta y cuarta. igual suerte corrió la sede de la calle 13 entre carreras segunda y tercera. Tiempo atrás, lo hizo con la sucursal ubicada en el sector de Arkacentro.

Asimismo, la entidad ITAU cerró su sede ubicada igualmente en el centro de la ciudad, carrera cuarta entre calles 12 y 13, quedando únicamente con la operación en la carrera 5 con calle 41.

No hay que olvidar que el grupo Aval también reorganizó su presencia en Ibagué realizando el cierre de la sucursal de AV Villas en el barrio Piedra Pintada. Lo propio ocurrió con la sede del Banco de Bogotá en la misma zona.

Por lo lados de Banco Caja Social realizó el cierre de la sucursal frente al Parque Murillo Toro dejando únicamente como punto de atención en la calle 12 entre carreras segunda y tercera.

Durante los últimos años, se han presentado varios casos similares.

¿Qué dicen los empleados bancarios?

El concejal de Ibagué y miembro de la Unión de Empleados Bancarios UNEB, Flavio William Rosas, consideró que este tipo de fenómenos se están presentando en varias ciudades de Colombia donde los cambios en los hábitos transaccionales están obligando a un reajuste en la atención presencial. Eso sí, llamó la atención por el deterioro en las condiciones laborales y la reducción de las plantas de personal generando que decenas de empleados sean desvinculados.