22 capturas en municipios de Bolívar dejaron últimos operativos policiales

La Policía Nacional de Colombia, en articulación con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades administrativas del departamento de Bolívar, desplegó durante el fin de semana una ofensiva integral contra el crimen, logrando resultados significativos en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Como parte de las acciones operativas y preventivas, se efectuaron 22 capturas en los municipios de Magangué, Mompox, El Carmen de Bolívar, San Estanislao, Marialabaja, Villanueva y Malagana, por delitos como tentativa de homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, falsedad en documento público, falsedad personal, fuga de presos, daño en bien ajeno y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

En el marco de estos procedimientos, se logró la incautación de 489 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, cocaína y clorhidrato de cocaína, afectando de manera directa las rentas criminales derivadas del microtráfico en el departamento.

Así mismo, fueron incautadas dos armas de fuego, evitando su utilización en hechos de violencia que atenten contra la vida e integridad de los ciudadanos. También se destaca la recuperación de un celular reportado como hurtado.

En desarrollo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), los uniformados impusieron 8 comparendos a ciudadanos que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia, fortaleciendo así las medidas de control y prevención.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos resultados:

“Este balance refleja el compromiso institucional de seguir enfrentando a la criminalidad con acciones contundentes que permiten proteger la vida y los bienes de los bolivarenses. La incautación de armas de fuego, drogas y la recuperación de elementos hurtados son logros que envían un mensaje claro: no daremos tregua al delito en el departamento”.