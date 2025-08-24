“Vamos a derrotar a Los AK47”: nuevo comandante de la Mecuc

Cúcuta.

Con un discurso cargado de compromiso y retos de seguridad, asumió ayer el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Fabio Ojeda, quien aseguró que su hoja de ruta estará centrada en la lucha frontal contra las estructuras criminales que operan en la capital nortesantandereana y en los municipios del área metropolitana.

“Mi compromiso es trabajar 24/7, fortalecer la inteligencia, la Policía Judicial y la comunitaria, estar en los barrios, con los adultos mayores, con nuestros niños y adolescentes. Vamos a atacar a los actores que generan el crimen, al ELN, a la disidencia de las FARC y a las bandas delincuenciales que delinquen en la ciudad”, afirmó.

El oficial, que llega procedente del departamento de Policía Tolima, recordó que en su anterior cargo logró resultados contundentes y que esa experiencia será puesta en marcha para combatir a las organizaciones que operan en la zona metropolitana.

“Ya tengo identificadas las estructuras, vamos a desarticular a Los AK47 y a todos los que siguen atentando contra la tranquilidad de los cucuteños”, puntualizó.

Uno de los grandes retos, reconoció, será enfrentar las dinámicas de criminalidad que se concentran en las fronteras con Venezuela.

“Con los alcaldes del área metropolitana vamos a diseñar un plan de trabajo, ya tenemos identificados los fenómenos delincuenciales, ahora lo que viene es atacarlos y dar resultados. Los pasos fronterizos, legales e ilegales, también son otra prioridad, y para ello trabajaremos mancomunadamente con el Ejército, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial”, agregó.

El nuevo comandante también destacó el papel de los líderes comunales y sociales en la construcción de seguridad en los territorios. “Ellos son los verdaderos jefes de la Policía, hacia ellos y hacia la comunidad estará enfocado nuestro trabajo”, aseguró.

Finalmente, dejó claro que no será un oficial de oficina. “Me gusta salir a las calles, patrullar, incluso a caballo. Me van a ver en el centro, en los barrios, acompañando a la gente. Ese es mi estilo de trabajo, estar cerca de la ciudadanía”, expresó.