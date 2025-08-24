Niños de La Boquilla en Cartagena recibieron certificación con el curso en Inteligencia Artificial
La ceremonia de certificación se dio en la Biblioteca Encarnación Tovar
Cartagena
En la Biblioteca Encarnación Tovar de La Boquilla se llevó a cabo la ceremonia de certificación del curso “Inteligencia Artificial para Niños”, un proceso formativo que unió cultura, educación y tecnología gracias al trabajo conjunto entre la Estrategia LEO del IPCC y la Estrategia Digitalízate Comunidad de la Alcaldía Mayor de Cartagena.
La jornada fue un espacio de celebración en el que familias, docentes e instituciones acompañaron a los pequeños, resaltando el talento, la creatividad y la curiosidad con la que se acercaron al mundo de la tecnología.
Durante el evento intervinieron representantes del IPCC, la Biblioteca Encarnación Tovar y la Oficina Asesora de Informática, quienes destacaron el compromiso de la administración distrital con la formación digital de las nuevas generaciones.
La ceremonia también incluyó un momento cultural a cargo del maestro Édgar Avilán, quien presentó la canción “Boquilla, tú ahí”, un homenaje musical a la identidad y riqueza cultural de la comunidad.
Los protagonistas de la jornada fueron los niños, quienes compartieron sus experiencias, aprendizajes y mostraron sus cuentos digitales, los cuales pudieron ser explorados por los asistentes a través de códigos QR que permitieron escanear y leer las creaciones.
Finalmente, los estudiantes recibieron certificados e incentivos en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. El evento concluyó con la presentación de Catalina, la asistente virtual de la Alcaldía de Cartagena, que facilita trámites y servicios para los ciudadanos.
Con iniciativas como esta, la Alcaldía Mayor de Cartagena fortalece su compromiso con la inclusión digital, el desarrollo de habilidades tecnológicas y el acceso equitativo al conocimiento, promoviendo una ciudad en la que la tecnología y la cultura se convierten en motores de progreso colectivo.