Niños de La Boquilla en Cartagena recibieron certificación con el curso en Inteligencia Artificial

En la Biblioteca Encarnación Tovar de La Boquilla se llevó a cabo la ceremonia de certificación del curso “Inteligencia Artificial para Niños”, un proceso formativo que unió cultura, educación y tecnología gracias al trabajo conjunto entre la Estrategia LEO del IPCC y la Estrategia Digitalízate Comunidad de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

La jornada fue un espacio de celebración en el que familias, docentes e instituciones acompañaron a los pequeños, resaltando el talento, la creatividad y la curiosidad con la que se acercaron al mundo de la tecnología.

Durante el evento intervinieron representantes del IPCC, la Biblioteca Encarnación Tovar y la Oficina Asesora de Informática, quienes destacaron el compromiso de la administración distrital con la formación digital de las nuevas generaciones.

La ceremonia también incluyó un momento cultural a cargo del maestro Édgar Avilán, quien presentó la canción “Boquilla, tú ahí”, un homenaje musical a la identidad y riqueza cultural de la comunidad.

Los protagonistas de la jornada fueron los niños, quienes compartieron sus experiencias, aprendizajes y mostraron sus cuentos digitales, los cuales pudieron ser explorados por los asistentes a través de códigos QR que permitieron escanear y leer las creaciones.

Finalmente, los estudiantes recibieron certificados e incentivos en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. El evento concluyó con la presentación de Catalina, la asistente virtual de la Alcaldía de Cartagena, que facilita trámites y servicios para los ciudadanos.

Con iniciativas como esta, la Alcaldía Mayor de Cartagena fortalece su compromiso con la inclusión digital, el desarrollo de habilidades tecnológicas y el acceso equitativo al conocimiento, promoviendo una ciudad en la que la tecnología y la cultura se convierten en motores de progreso colectivo.